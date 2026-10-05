voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Lohnende voestalpine-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen voestalpine-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen voestalpine-Anteile an diesem Tag bei 31,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 319,898 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (44,32 EUR), wäre die Investition nun 14 177,86 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 177,86 EUR entspricht einer Performance von +41,78 Prozent.

Der voestalpine-Wert an der Börse wurde auf 7,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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