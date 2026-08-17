ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,895 voestalpine-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 1 490,79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,32 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 490,79 EUR, was einer positiven Performance von 49,08 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete voestalpine eine Marktkapitalisierung von 7,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at