WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Lukrativer voestalpine-Einstieg? 23.02.2026 10:04:23

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in voestalpine eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.02.2021 wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das voestalpine-Papier bei 32,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,101 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 47,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,78 Prozent angezogen.

voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,23 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

Analysen zu voestalpine AG

12.02.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 47,62 -0,75%

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

