23.02.2026 10:04:23
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.02.2021 wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das voestalpine-Papier bei 32,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,101 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 47,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,78 Prozent angezogen.
voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,23 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
