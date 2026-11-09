ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die voestalpine-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,07 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 29,351 voestalpine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 178,16 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 06.11.2026 auf 40,14 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 178,16 EUR, was einer positiven Performance von 17,82 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich zuletzt auf 6,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at