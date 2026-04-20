voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Profitable voestalpine-Anlage?
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20.04.2026 10:03:41
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 277,008 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.04.2026 auf 43,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 049,86 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,50 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von voestalpine belief sich zuletzt auf 7,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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