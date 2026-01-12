ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in voestalpine-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die voestalpine-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die voestalpine-Anteile bei 16,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das voestalpine-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,910 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (39,78 EUR), wäre die Investition nun 235,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 135,11 Prozent zugenommen.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 6,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at