voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Lukrativer voestalpine-Einstieg?
|
12.01.2026 10:03:45
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die voestalpine-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die voestalpine-Anteile bei 16,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das voestalpine-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,910 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (39,78 EUR), wäre die Investition nun 235,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 135,11 Prozent zugenommen.
voestalpine war somit zuletzt am Markt 6,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: voestalpine AG
Nachrichten zu voestalpine AG
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.01.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
09.01.26
|Schwacher Handel: ATX in Rot (finanzen.at)
|
09.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|17.11.25
|voestalpine Buy
|UBS AG
|14.10.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|39,54
|-0,60%