WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Lukrativer voestalpine-Einstieg? 12.01.2026 10:03:45

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in voestalpine-Aktien gewesen.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 6,82 Mrd. Euro wert.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 6,82 Mrd. Euro wert.

Redaktion finanzen.at

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
14.10.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 39,54 -0,60%

