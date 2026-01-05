voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative voestalpine-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.01.2016 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,65 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 361,664 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 37,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 663,65 EUR wert. Damit wäre die Investition 36,64 Prozent mehr wert.

voestalpine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten