ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.01.2016 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,65 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 361,664 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 37,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 663,65 EUR wert. Damit wäre die Investition 36,64 Prozent mehr wert.

voestalpine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at