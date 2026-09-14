voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|voestalpine-Performance
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14.09.2026 10:03:41
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden voestalpine-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das voestalpine-Papier an diesem Tag 29,97 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 333,667 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 44,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 868,20 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 48,68 Prozent.
voestalpine wurde am Markt mit 7,64 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: voestalpine AG
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