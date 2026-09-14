voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
voestalpine-Performance 14.09.2026 10:03:41

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen voestalpine-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden voestalpine-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das voestalpine-Papier an diesem Tag 29,97 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 333,667 voestalpine-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 44,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 868,20 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 48,68 Prozent.

voestalpine wurde am Markt mit 7,64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten