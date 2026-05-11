voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|voestalpine-Anlage
|
11.05.2026 10:04:47
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.05.2023 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 331,126 voestalpine-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 933,77 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 08.05.2026 auf 45,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 49,34 Prozent vermehrt.
Insgesamt war voestalpine zuletzt 7,73 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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