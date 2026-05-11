voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
voestalpine-Anlage 11.05.2026 10:04:47

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.05.2023 wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 331,126 voestalpine-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 933,77 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 08.05.2026 auf 45,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 49,34 Prozent vermehrt.

Insgesamt war voestalpine zuletzt 7,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
17.04.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
12.02.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 44,54 -1,94% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen