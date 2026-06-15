voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Lohnender voestalpine-Einstieg? 15.06.2026 10:04:36

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen voestalpine-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der voestalpine-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das voestalpine-Papier bei 35,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,265 voestalpine-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 317,13 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 12.06.2026 auf 46,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 31,71 Prozent.

voestalpine war somit zuletzt am Markt 7,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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