voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
voestalpine-Performance im Blick 10.08.2026 10:03:54

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in voestalpine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

voestalpine-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 2,545 voestalpine-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,40 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 07.08.2026 auf 46,14 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,40 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 7,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
07.08.26 voestalpine accumulate Erste Group Bank
10.07.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
04.06.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
22.05.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
17.04.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 45,66 -1,04% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen