ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

voestalpine-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 2,545 voestalpine-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,40 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 07.08.2026 auf 46,14 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,40 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von voestalpine betrug jüngst 7,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at