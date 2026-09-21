voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Lukrativer voestalpine-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden voestalpine-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,78 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das voestalpine-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,358 voestalpine-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,13 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 18.09.2026 auf 45,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,13 Prozent gesteigert.
voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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