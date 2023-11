ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen voestalpine-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der voestalpine-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,74 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,980 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2023 auf 24,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 693,34 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,67 Prozent eingebüßt.

Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at