ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die voestalpine-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die voestalpine-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 31,12 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,134 voestalpine-Aktien. Die gehaltenen voestalpine-Aktien wären am 16.10.2026 1 428,02 EUR wert, da der Schlussstand 44,44 EUR betrug. Mit einer Performance von +42,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte voestalpine einen Börsenwert von 7,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at