voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Langfristige Performance 31.08.2026 10:03:47

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in voestalpine von vor 3 Jahren verdient

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in voestalpine von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen voestalpine-Investment gewesen.

Am 31.08.2023 wurde das voestalpine-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,98 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 3,706 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 46,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,94 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,94 Prozent angewachsen.

voestalpine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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