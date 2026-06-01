ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in voestalpine von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in voestalpine gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der voestalpine-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das voestalpine-Papier investiert hätte, hätte er nun 431,406 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2026 20 880,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 108,80 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für voestalpine eine Börsenbewertung in Höhe von 8,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at