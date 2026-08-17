ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,05 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Wienerberger-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,174 Wienerberger-Aktien. Die gehaltenen Wienerberger-Papiere wären am 14.08.2026 1 476,16 EUR wert, da der Schlussstand 20,74 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 47,62 Prozent vermehrt.

Wienerberger wurde am Markt mit 2,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at