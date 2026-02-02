Wienerberger Aktie

02.02.2026 10:04:30

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.02.2016 wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Wienerberger-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,942 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,68 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 30.01.2026 auf 27,90 EUR belief. Mit einer Performance von +93,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

