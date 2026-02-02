Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wienerberger-Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.02.2016 wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,41 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Wienerberger-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,942 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,68 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 30.01.2026 auf 27,90 EUR belief. Mit einer Performance von +93,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 3,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Wienerberger AG
Analysen zu Wienerberger AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
