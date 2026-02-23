ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Wienerberger-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Wienerberger-Papier bei 28,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,489 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 106,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,58 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,70 Prozent angezogen.

Wienerberger wurde am Markt mit 3,34 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at