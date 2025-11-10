Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Performance unter der Lupe
|
10.11.2025 10:03:57
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Wienerberger-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,976 Wienerberger-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 24,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 520,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,07 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 2,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Wienerberger AG
