Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance unter der Lupe 10.11.2025 10:03:57

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Wienerberger-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,976 Wienerberger-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 24,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 520,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,07 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 2,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Wienerberger AG

Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten