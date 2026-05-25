ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Wienerberger-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,728 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 1 414,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,92 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,48 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Wienerberger einen Börsenwert von 2,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at