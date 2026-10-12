Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Lohnender Wienerberger-Einstieg?
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12.10.2026 10:03:45
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Wienerberger-Papiers betrug an diesem Tag 14,62 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,840 Wienerberger-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,34 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 09.10.2026 auf 15,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 105,34 EUR, was einer positiven Performance von 5,34 Prozent entspricht.
Wienerberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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|22.07.26
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|Deutsche Bank AG
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