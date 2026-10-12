ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wienerberger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Wienerberger-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Wienerberger-Papiers betrug an diesem Tag 14,62 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Wienerberger-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,840 Wienerberger-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,34 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Papiers am 09.10.2026 auf 15,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 105,34 EUR, was einer positiven Performance von 5,34 Prozent entspricht.

Wienerberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at