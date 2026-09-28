ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wienerberger von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Wienerberger-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,667 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 17,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 720,83 EUR wert. Mit einer Performance von -27,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Wienerberger betrug jüngst 1,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at