WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Wienerberger-Investment 12.01.2026 10:03:45

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wienerberger von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Wienerberger-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Wienerberger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,042 Wienerberger-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 120,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,72 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Wienerberger einen Börsenwert von 3,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

