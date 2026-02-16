ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wienerberger-Anteile an diesem Tag 28,46 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 351,370 Wienerberger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 30,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 723,82 EUR wert. Damit wäre die Investition um 7,24 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 3,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at