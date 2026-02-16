Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wienerberger-Investment im Blick
|
16.02.2026 10:03:48
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Wienerberger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wienerberger-Anteile an diesem Tag 28,46 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 351,370 Wienerberger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Wienerberger-Aktie auf 30,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 723,82 EUR wert. Damit wäre die Investition um 7,24 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Wienerberger belief sich zuletzt auf 3,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Wienerberger AG
Analysen zu Wienerberger AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|30,38
|-0,46%
