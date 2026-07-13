Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Langfristige Anlage
|
13.07.2026 10:04:05
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Wienerberger-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 297,619 Wienerberger-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.07.2026 6 666,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,33 Prozent verringert.
Am Markt war Wienerberger jüngst 2,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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