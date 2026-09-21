ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wienerberger-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 21.09.2025 wurde das Wienerberger-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,94 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Wienerberger-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,455 Wienerberger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,92 EUR wert. Damit wäre die Investition 40,08 Prozent weniger wert.

Wienerberger wurde am Markt mit 1,89 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at