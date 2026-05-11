ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Wienerberger-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Wienerberger-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 362,056 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 160,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,40 Prozent.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at