Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Lukrative Wienerberger-Investition?
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11.05.2026 10:04:47
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Wienerberger-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 362,056 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 160,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,40 Prozent.
Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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