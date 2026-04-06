Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Lohnende Wienerberger-Anlage? 06.04.2026 10:03:47

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Wienerberger-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Wienerberger-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 27,78 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,600 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Wienerberger-Aktien wären am 02.04.2026 83,37 EUR wert, da der Schlussstand 23,16 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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