ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Wienerberger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,34 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,092 Wienerberger-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,10 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 26.06.2026 auf 23,64 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,90 Prozent.

Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at