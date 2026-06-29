Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Wienerberger-Performance im Blick
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29.06.2026 10:03:53
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Wienerberger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,34 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,092 Wienerberger-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,10 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 26.06.2026 auf 23,64 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,90 Prozent.
Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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