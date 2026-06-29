Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Wienerberger-Performance im Blick 29.06.2026 10:03:53

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wienerberger-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Wienerberger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,34 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,092 Wienerberger-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,10 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 26.06.2026 auf 23,64 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,90 Prozent.

Alle Wienerberger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Wienerberger AG

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