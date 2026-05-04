Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Profitabler Wienerberger-Einstieg?
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04.05.2026 10:03:41
ATX-Wert Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.05.2025 wurden Wienerberger-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,921 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 761,90 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 30.04.2026 auf 24,64 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 761,90 EUR, was einer negativen Performance von 23,81 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Wienerberger eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Wienerberger AG
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