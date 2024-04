ATX zum ersten Quartal nur mit kleinem Plus

An der Wiener Börse hat sich im ersten Quartal 2024 nur wenig bewegt. Der Leitindex ATX stand zum Ende des ersten Jahresviertels bei plus 2,94 Prozent, der ATX TR (inklusive Dividenden) lag um 3,35 Prozent im Plus. Die Aktivität am Markt sei von hohen Zinsen und hoher Inflation sowie dem anhaltenden Ukraine-Krieg bestimmt gewesen, teilte die Wiener Börse am Mittwoch mit. Die Aktienumsätze beliefen sich auf 14,3 Mrd. Euro.

Die umsatzstärksten Aktien per 28. März waren Erste Group (2,44 Mrd. Euro), OMV (1,97 Mrd. Euro) und Verbund (1,41 Mrd. Euro). Die höchsten Kursgewinne erzielten hingegen s Immo (plus 40,96 Prozent), Addiko Bank (plus 34,46 Prozent) und BAWAG (plus 22,34 Prozent). Die Marktkapitalisierung aller in Wien gelisteten Unternehmen lag zum Ende des ersten Quartals bei 127,5 Mrd. Euro.

