AU Optronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AU Optronics hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 66,88 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,91 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at