11.02.2026 06:31:28
AU Optronics präsentierte Quartalsergebnisse
AU Optronics präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 TWD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat AU Optronics 70,14 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,69 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,900 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,400 TWD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AU Optronics 281,39 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 280,25 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
