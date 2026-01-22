|
AU Small Finance Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AU Small Finance Bank hat sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
AU Small Finance Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,94 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,10 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AU Small Finance Bank einen Umsatz von 47,32 Milliarden INR eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,89 INR sowie einem Umsatz von 30,55 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
