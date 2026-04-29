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29.04.2026 06:31:29
AU Small Finance Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AU Small Finance Bank hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 11,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AU Small Finance Bank 6,77 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 57,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,85 INR sowie einem Umsatz von 32,73 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 35,40 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 28,32 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 216,14 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 185,88 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 34,91 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 121,07 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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