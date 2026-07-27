AU Small Finance Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AU Small Finance Bank veröffentlichte am 25.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,63 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AU Small Finance Bank ein EPS von 7,80 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,92 Milliarden INR – ein Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AU Small Finance Bank 51,89 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at