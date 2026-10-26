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26.10.2026 06:31:29
AU Small Finance Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AU Small Finance Bank hat am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 63,82 Milliarden INR gegenüber 52,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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