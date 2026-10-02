Austrian Airlines Aktie
WKN: 62015 / ISIN: AT0000620158
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02.10.2026 07:12:11
AUA drängt auf Senkung der Standortabgaben in Österreich
Die geplante Anschaffung von fünf neuen Boeing 787 "Dreamlinern" steht laut Brancheninsidern vor dem Aus, wenn der Bund nicht auf mehr Geld verzichtetWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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