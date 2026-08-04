Austrian Airlines Aktie
WKN: 62015 / ISIN: AT0000620158
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04.08.2026 07:27:16
AUA streicht Flug zwischen Wien und Graz
Um das Defizit in den Griff zu bekommen, streicht die Fluggesellschaft ab dem Winterflugplan die Strecke Wien-GrazWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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