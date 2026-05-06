AUA-Verlust im 1. Quartal trotz mehr Auslastung auf Vorjahresniveau

Die Austrian Airlines (AUA) hat im ersten Quartal trotz einer höheren Auslastung einen Verlust von über 100 Mio. Euro verzeichnet. "Neben viel Eis und Schnee zum Jahresanfang haben vor allem die Auswirkungen des Iran-Krieges unser erstes Quartal geprägt", kommentierte AUA-Chefin Annette Mann die Quartalszahlen am Mittwoch. Durch die Streichung von zahlreichen Nahost-Verbindungen und "deutlich gestiegenen" Kosten sei das "Ergebnis hinter der Jahresplanung".

Viele Airlines schreiben im Winter Verluste, die sie im Lauf des Jahres aber wieder aufholen. Im ersten Quartal 2026 betrug das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) der AUA minus 112 Mio. Euro, nach minus 111 Mio. Euro im Vorjahresquartal, teilte die Lufthansa-Tochter am Mittwoch mit. Die Airline verwies auf die Auswirkungen des Iran-Krieges auf Streckennetz und Kerosinkosten. Verbindungen nach Tel Aviv, Amman, Erbil, Teheran und Dubai hat die AUA seit Beginn der Nahost-Krise Ende Februar bis heute ausgesetzt.

AUA erwartet keinen Kerosinmangel in Schwechat im Sommer

Die aufgrund des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kerosinpreise und die knappe Kerosin-Versorgungslage belasten die Flugbranche weltweit. Die AUA erwartet über die Sommermonate bei der Treibstoffversorgung am Flughafen Wien-Schwechat laut aktuellem Stand "keine Einschränkungen". Man werde die Situation "engmaschig" beobachten, "um im Falle lokal auftretender Kerosin-Versorgungslücken an Zieldestinationen entsprechend vorbereitet zu sein", hieß es von den Austrian Airlines.

Im Sommer erwartet die AUA einen starken Europa-Reiseverkehr. Man sei für die Sommermonate "sehr gut vorbereitet" und fliege sieben neue Destinationen an, so die Airline-Chefin. Freigewordene Kapazitäten durch die temporäre Aussetzung der Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten in den Sommermonaten will die AUA für stark nachgefragte Destinationen in Europa einsetzen, unter anderem nach Palma de Mallorca, Dubrovnik, Barcelona, Nizza und M�laga. Insgesamt bietet Austrian Airlines rund 800 zusätzliche Flüge im Sommer an.

cri/rst

ISIN DE0008232125 WEB http://www.lufthansa.com/ http://www.austrian.com