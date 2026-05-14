Aubex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aubex hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,54 Prozent auf 1,47 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 185,28 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Aubex 209,05 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 6,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at