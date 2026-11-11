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11.11.2026 06:31:29
Aubex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aubex gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,89 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Milliarden JPY gegenüber 1,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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