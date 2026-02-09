|
09.02.2026 06:31:29
Aubex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Aubex lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 39,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 55,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
