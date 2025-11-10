Aubex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aubex präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 49,87 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 43,67 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aubex 1,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at