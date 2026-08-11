Plaza Aktie
WKN DE: A2JRS3 / ISIN: CL0002456714
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11.08.2026 11:03:00
Aubrey Plaza finally finds a buyer for $4.9 million L.A. home and is expecting her first child in the fall
Actress Aubrey Plaza will hopefully have one less thing to worry about before the arrival of her first child—having finally secured a buyer for her Los Angeles home.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Plaza SA Registered Shs
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24.02.26
|Ausblick: Plaza informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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