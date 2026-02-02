02.02.2026 06:31:29

Auburn Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Auburn Bancorp gab am 31.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

