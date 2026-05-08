Auburn Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Auburn Bancorp hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 1,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at