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01.05.2026 06:31:29
Auburn National Bancor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Auburn National Bancor hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 8,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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