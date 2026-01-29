Auburn National Bancor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Auburn National Bancor hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,8 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,08 USD gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahr.

Auburn National Bancor hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 32,79 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,21 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at